Kars'ta yaptıkları hırsızlık kameraya yansıyan 2 zanlı yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ta evden çaldıkları malzemeleri taşıdıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi'ndeki binada 21 Kasım'da yaptıkları hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan zanlıların 36 suç kaydı bulunan A.G. (35) ile 14 suç kaydı olan F.S. (43) olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi Selim ilçesinde otobüse binerken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Evinden dün elektronik malzeme çalındığını fark eden C.İ. durumu polise bildirmiş, hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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