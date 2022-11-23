Taşlıgüney-2 Viyadüğü'nden 16 günde 41 bin 904 araç geçti

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KARS (AA) - Kars-Erzurum kara yolunda hizmete alınan Taşlıgüney-2 Viyadüğü'nden, 7-22 Kasım döneminde 41 bin 904 aracın geçiş yaptığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir köşesinde yatırımların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçmesini sağlayacak altyapının hazırlandığı, bu yatırımlardan birinin de Kars ile Erzurum arasında yapılan Taşlıgüney-2 Viyadüğü olduğu ifade edildi.

Viyadüğün 7 Kasım'da vatandaşların hizmetine sunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7-22 Kasım tarihlerinde Taşlıgüney-2 Viyadüğü'nü 41 bin 904 araç kullandı. Taşlıgüney-2 Viyadüğü'nün toplam uzunluğu 574 metre, yüksekliği 120 metredir. Öngerme kirişli ve dengeli konsol yapım tekniğiyle yapılan viyadüğün tamamlanmasıyla Kars-Erzurum arası yolun tamamı bölünmüş yol olarak hizmet vermeye başladı. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla kuzey-güney aksında ve sınır kapılarına güvenli, konforlu ulaşım sağlandı. Karakurt-Horasan yolundaki seyahat süresi de 46 dakikadan 25 dakikaya indi."

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