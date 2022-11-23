Kars Ziraat Odasından çiftçilere "şifrenizi paylaşmayın" uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Ziraat Odasından çiftçilere "şifrenizi paylaşmayın" uyarısı

AA

Kars Ziraat Odasından çiftçilere "şifrenizi paylaşmayın" uyarısı

KARS (AA) - Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) son başvurunun 31 Aralık'ta sona ereceğini belirterek, çiftçilerin e-Devlet şifrelerini kimseyle paylaşmamasını istedi.

Ertaş, gazetecilere, 2022 ÇKS'lerini yapmış olan çiftçilerin desteklemelerden şu anda faydalandığını, 2023 yılı ÇKS müracaatlarının da 31 Aralık'ta sona erdiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlayan uygulamayla, artık tüm çiftçilerin e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabildiğini hatırlatan Ertaş, çiftçilere bilgilerini başkasıyla paylaşmaması uyarısında bulundu.

Ertaş, "İşlemlerini e-Devlet'ten yapamayan çiftçilerimiz kesinlikle bilgilerini hiç kimse ile paylaşmasınlar. Dışarıda zahirecilerle, tanımadıkları insanlarla ve kahvehanelerde otururken 'amca verin biz sizin yerinize işlemi yapalım' diyen hiç kimse ile e-Devlet şifrelerini paylaşmasınlar. Kesinlikle ziraat odalarına gelsinler, personelimiz kendilerine bu konuda yardımcı olacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşlıgüney-2 Viyadüğü'nden 16 günde 41 bin 904 araç geçti
YEREL HABERLER Taşlıgüney-2 Viyadüğü'nden 16 günde 41 bin 904 araç ...
(Görüntülü) 2,5 MİLYON ÇİFTÇİYE &#039;KAYIT SİSTEMİ BAŞVURUSU&#039; UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 2,5 MİLYON ÇİFTÇİYE 'KAYIT SİSTEMİ ...
(Görüntülü)KAMERA GÖRÜNTÜSÜ VE ÇALDIKLARI EŞYALARLA YAKALANDILAR, ?ONLAR BİZ DEĞİLİZ? DEDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAMERA GÖRÜNTÜSÜ VE ÇALDIKLARI EŞYALARLA ...
Kamera görüntüsü ve çaldıkları eşyalarla yakalandılar, `Onlar biz değiliz´ dediler
YEREL HABERLER Kamera görüntüsü ve çaldıkları eşyalarla ...
(Görüntülü)20 YIL ÖNCE 0,5 PUANLA BÜTÜNLEMEYE BIRAKAN EDEBİYAT ÖĞRETMENİNE SÜRPRİZ KUTLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)20 YIL ÖNCE 0,5 PUANLA BÜTÜNLEMEYE BIRAKAN ...
20 yıl önce 0,5 puanla bütünlemeye bırakan edebiyat öğretmenine sürpriz kutlama yaptı
YEREL HABERLER 20 yıl önce 0,5 puanla bütünlemeye bırakan edebiyat ...
Kars'ta uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'ta uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı ...
(Görüntülü) ÇALDIKLARI 30 BİN LİRALIK MALZEMENİN YERİNE 5 ÇİFT TERLİK BIRAKTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇALDIKLARI 30 BİN LİRALIK MALZEMENİN ...
Çaldıkları 30 bin liralık malzemenin yerine 5 çift terlik bıraktılar
YEREL HABERLER Çaldıkları 30 bin liralık malzemenin yerine 5 çift ...
Kars'ta hırsızlık yaparken kameraya yansıyan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'ta hırsızlık yaparken kameraya yansıyan 2 zanlı ...
Kars'ta yaptıkları hırsızlık kameraya yansıyan 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kars'ta yaptıkları hırsızlık kameraya yansıyan 2 ...
Kars'ta hırsızlık anları kameraya yansıyan şüpheliler aranıyor
YEREL HABERLER Kars'ta hırsızlık anları kameraya yansıyan şüpheliler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.