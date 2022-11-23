Kars Ziraat Odasından çiftçilere "şifrenizi paylaşmayın" uyarısı

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KARS (AA) - Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) son başvurunun 31 Aralık'ta sona ereceğini belirterek, çiftçilerin e-Devlet şifrelerini kimseyle paylaşmamasını istedi.

Ertaş, gazetecilere, 2022 ÇKS'lerini yapmış olan çiftçilerin desteklemelerden şu anda faydalandığını, 2023 yılı ÇKS müracaatlarının da 31 Aralık'ta sona erdiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlayan uygulamayla, artık tüm çiftçilerin e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabildiğini hatırlatan Ertaş, çiftçilere bilgilerini başkasıyla paylaşmaması uyarısında bulundu.



Ertaş, "İşlemlerini e-Devlet'ten yapamayan çiftçilerimiz kesinlikle bilgilerini hiç kimse ile paylaşmasınlar. Dışarıda zahirecilerle, tanımadıkları insanlarla ve kahvehanelerde otururken 'amca verin biz sizin yerinize işlemi yapalım' diyen hiç kimse ile e-Devlet şifrelerini paylaşmasınlar. Kesinlikle ziraat odalarına gelsinler, personelimiz kendilerine bu konuda yardımcı olacaktır." dedi.

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