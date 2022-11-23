Kağızman'da vatandaşlar bruselloz ve KOAH hastalıkları hakkında bilgilendirildi

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KARS (AA) - Kağızman ilçesinde vatandaşlar, bruselloz ve kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) hakkında bilgilendirildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, Kağızman Devlet Hastanesi uzman doktorları Ahmet Demirkıran, Deniz Akyol ve Emre Kır ile veteriner hekim Enes Duyum tarafından bilgilendirme yapıldı.

Doktorlar, Kars ve Kağızman ilçesinde, ülkenin diğer bölgelerine göre daha sık görülen, sağlığı tehdit eden ve ölüm dahil olmak üzere ağır sonuçlara yol açabilen bruselloz ve KOAH hakkında bilgi verdi.

Brusellozdan korunmak için, çiğ sütün 15 dakika kaynatıldıktan sonra kullanılması gerektiği, süt kaynatılamıyorsa, sütten üretilen peyniri 3 ay süreyle salamuraya yatırıldıktan sonra tüketilmesi gerektiği anlatıldı.

KOAH hastalığından korunmak için de sigara kullanılmaması ve ekmek yapımında tandır yerine yerden yüksek ve dumanın dışarı verilebildiği bacalı fırınlar kullanılması tavsiye edildi.

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