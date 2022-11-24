Kars'ta "öğretmenler korosu" konser verdi

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KARS (AA) - Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "öğretmenler korosu" konser verdi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 30 öğretmenden oluşan koro, Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde sahne aldı.



Koro şefi müzik öğretmeni Muharrem Çınar, yaklaşık bir aydır konser için çalıştıklarını söyledi.



Konserlerinin beğeni topladığını ifade eden Çınar, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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