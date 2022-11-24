Kars'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman, Sarıkamış, Akyaka ve Digor ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Kağızman'daki tören, İstiklal Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde Kağızman İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda, göreve yeni atanan öğretmenler yemin etti, şehit öğretmenler için sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı İlker Kar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oğuzhan Yüce, Belediye Başkan Vekili Mutlu Yüce, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.

- Sarıkamış

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise Şehit Fikret Gündüz Ortaokulunda düzenlenen programda, öğretmen ve öğrenciler şiir okudu, türkü dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Emekli öğretmen Kasım Çakır'ın günün anlamını belirten konuşmasının ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

- Akyaka

Akyaka ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, Akyaka Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden programda, adaylıkları kalkan öğretmenler için yemin töreni düzenledi.

- Digor

Digor ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki program sona erdi.

Demir ve beraberindeki şube müdürleri daha sonra ilçedeki köyleri gezerek, öğretmenlere çiçek takdim edip pasta kesti.

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