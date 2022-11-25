Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı çevresine fidan dikildi

KARS (AA) - Sarıkamış ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü fidan dikimi etkinliği yaptı.
Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin ve işletme personeli tarafından Sarıkamış-Kars kara yolu üzerinde bulunan Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı çevresine sarıçam ve ladin fidanı dikimi yapılarak can suyu verildi.
Alptekin, özellikle ekim ve kasım ayında bölgede birçok yere fidan dikimi yapıldığını belirterek, "Şehitlikte yapılan tadilat ve bakım çalışmalarının ardından çevresindeki boş alanlara personelimizle birlikte fidan dikimi yaparak can suyu verdik. Fidan dikim çalışmalarımız kar yağana kadar devam edecek." dedi.