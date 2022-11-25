Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı çevresine fidan dikildi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Sarıkamış ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü fidan dikimi etkinliği yaptı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin ve işletme personeli tarafından Sarıkamış-Kars kara yolu üzerinde bulunan Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı çevresine sarıçam ve ladin fidanı dikimi yapılarak can suyu verildi.



Alptekin, özellikle ekim ve kasım ayında bölgede birçok yere fidan dikimi yapıldığını belirterek, "Şehitlikte yapılan tadilat ve bakım çalışmalarının ardından çevresindeki boş alanlara personelimizle birlikte fidan dikimi yaparak can suyu verdik. Fidan dikim çalışmalarımız kar yağana kadar devam edecek." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.