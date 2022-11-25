Kars'ta yaylada saklanan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde kasten öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında kasten öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'nin (29) yakalanması için çalışma başlattı.

Takip sonucu yaylada saklandığı belirlenen firari hükümlü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş, cezaevine gönderildi.

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