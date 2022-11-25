Kağızman'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bazı etkinlikler düzenlendi.

Kağızman Kaymakamlığı ve İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde, belediye, jandarma ve emniyet tarafından İstiklal Meydanı'nda düzenlenen programda, stant kurularak KADES uygulaması tanıtıldı.



Etkinlikte, kadınlar turuncu balon uçurdu.

Programa, Kaymakamı Okan Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ergin, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Bahri Aydın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Alaaddin Karagöl, kadın meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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