Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oldu

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KARS (AA) - Kars, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de gece aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi 2. etap pistlerinde ise 15 santimetreye ulaştı.

Ağaç ve bitkiler karla kaplanırken, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Vatandaşlardan Fatih Koçak, sabah kar yağışıyla uyandıklarını belirterek, "Sabah kalktık her taraf beyaz, kar güzel yağmış, inşallah devamı gelir. Kayak hocaları olarak kar yağışını bekliyorduk. Önümüzdeki günlerde de kar bekliyoruz, inşallah hayırlı bir sezon olur." dedi.

Lastikçi Hakan Öğel de kar yağışı ile yoğunluğun başladığını söyledi.

Bu arada kuşlar ağaçların tomurcuklarında beslenmeye çalışırken saksağanların kar banyosu ise güzel görüntüler oluşturdu.

- Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü.

Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar etkisini artırdı.

Karla birlikte buzlanmaya karşı sürücüler uyarıldı.

- Tunceli

Tunceli’de kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar kalınlığı kentin Pülümür ilçesindeki Cankurtaran ve Ovacık-Hozat kara yolundaki Karaoğlan mevkisinde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri, bu bölgelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışması başlattı.

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