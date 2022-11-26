Kars'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçedeki evlerinde alkol alan Ö.K. (43) ve N.K. (52) bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.K. ve N.K'yi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kağızman Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlk müdahalelerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen Ö.K. ve N.K, burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ö.K. ve N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.