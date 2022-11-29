Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantinaya alındı.

Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.





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