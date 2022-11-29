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GÜNCELLEME - Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

AA

GÜNCELLEME - Kars'ta bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyü, ölen bir kedide kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Denizgölü köyünde bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Buradaki analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde, başıboş hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

- İlçe genelinde aşılama çalışması başlatıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kuduz vakasından sonra ilçe genelinde aşılama çalışması başlattı.

Denizgölü köyü ve çevresindeki yerleşim yerlerindeki kedi ve köpekleri aşılayan ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Köylerdeki okullarda da çocukları sahipsiz hayvanlara yaklaşımlarıyla ilgili bilgilendiren ekipler, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerdeki kedi ile köpekleri aşılamak amacıyla çalışma yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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