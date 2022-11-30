Kars'ta köylüler pancarın tarlada kalmaması için el birliğiyle hasat yapıyor

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KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturan şeker pancarının tarlada kalmaması için köylüler el birliğiyle yoğun hasat mesaisi yapıyor.

Demirkent köyündeki çiftçiler, kış öncesi şeker pancarı hasadını tamamlamak için hummalı çalışma yürütüyor.

Her gün bir komşunun arazisinde buluşan köylüler, kar bastırmadan ürünün tarladan toplanması için dayanışma örneği sergiliyor.

Dönüm başına ortalama 6-7 ton civarında ürün alan üreticiler, traktörlere yükledikleri pancarları Kars Şeker Fabrikası'na satıyor.

​​​​​​​Çiftçilerden Mecit Köksal, AA muhabirine, bölgedeki toprakların verimli olması dolayısıyla şeker pancarı ektiklerini ve bu yıl iyi verim aldıklarını söyledi.

Şeker pancarı ekimine nisan ayında başladıklarını ve söküme devam ettiklerini ifade eden Köksal, şöyle konuştu:

"Bu yıl akıllı tohum ektik, denedik ve verimi güzel. Tonaj bakımından geçen yıla göre daha iyiyiz. Geçen yıl dönüme 4-5 ton aldık, bu yıl akıllı tohum ektiğimiz için 6-7 ton verim alıyoruz. Çoğunlukla yağmurlama sulama yapıyoruz. Komşularımızla yardımlaşma tarzında çalışıyoruz. Bizimkini bitirdikten sonra komşulara gideceğiz."

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