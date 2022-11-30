Kars, Ardahan ve Ağrı'da lastikçilerde "zorunlu kış lastiği uygulaması" yoğunluğu

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KARS/ARDAHAN/AĞRI (AA) - Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle Kars, Ardahan ve Ağrı'da oto lastikçilerde yoğunluk oluştu.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle sürücüler lastiklerini değiştirmek için sıraya girdi.



Kentte oto lastik firmasında çalışan Muammer Sancar, AA muhabirine, kış lastiği uygulamasında bazı sürücülerin karın yağmasını beklediğini ve bunun da yanlış olduğunu söyledi.

Kış lastiğinin hava sıcaklığının düşmesine bağlı değiştirilmesi gerektiğini belirten Sancar, "1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulaması başlayacak. Yarından itibaren konuyla ilgili denetimler de yapılacak ve sürücülerimiz lastiklerini değiştirmeleri gerekiyor. Kış aylarında hava ısısı artı 7'nin altına düştüğü zaman kış lastiğinin araçlarda takılı olması gerekiyor." diye konuştu.

- Ardahan

Ardahan'daki oto lastikçi Oktay Balcı da son 20 gündür yoğunluk olduğunu söyledi.

Bugün yağan karla birlikte daha da yoğunlaştıklarını dile getiren Balcı, "Günde 30-40 arabayı çıkarabiliyoruz. Ancak bugün çok yoğunluk oluştu. Çünkü yağan karla birlikte talep daha da arttı. Biz de gelenlerin işlemini seri bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yoğunluk yarında sürer." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da da vatandaşlar araçlarının kış lastiklerini takmak için oto lastikçilere gitmeye başladı.

Oto lastikçisi Murat Bahadır, AA muhabirine, yoğunluk nedeniyle gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade eden, "Yoğunluktan memnunuz. Kazancımız da arttı. Bir an önce lastikleri taksınlar. Havalar da soğudu, geceleri de don oluşmaya başladı. Trafikte can ve mal güvenliği için kış lastiklerinin takılması daha uygun olur." diye konuştu.

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