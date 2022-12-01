Kars'ta üniversite öğrencileri sahipsiz köpekleri besledi

KARS (AA) - Kars'ta Kafkas Üniversitesi öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklar ve vatandaşların desteğiyle mama ve ekmek alarak sahipsiz köpeklerin beslenme ihtiyacını karşıladı.



Hayvanlara yapılan şiddete tepki göstermek için bir araya gelen öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları ve duyarlı vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 200 kilogram mama ile ekmek aldı.

Kars Sebze Hali bölgesine gelen öğrenciler, buradaki sahipsiz köpekleri elleriyle besledi.

Öğrencilerden Rozalinda Reşitbeyoğlu, AA muhabirine, son günlerde sokak hayvanlarına karşı kamuoyunda olumsuz haberler gördüklerini, buna karşı toplumsal duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi.

Herkesi sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya davet eden Reşitbeyoğlu, Kafkas Üniversitesi öğrencileri olarak hayvanları beslemekten duydukları mutluluğu paylaştı.

Öğrencilerin harçlıklarıyla şiddete karşı elinden geleni yaptığını ifade eden Reşitbeyoğlu, "Siz de elinizden geleni yapın ve vicdanınızı rahatlatın. En azından sokakta gördüğünüz hayvanları besleyin ve onlara şiddette bulunmayın. Onlar sahipsiz değiller ve bize ihtiyacı var." dedi.

Sokak hayvanlarına karşı yaşanan tatsız olayların kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Türkü Doğa, "Bu hayvanlara karşı lütfen duyarlı olalım çünkü onlar bize emanet ve muhtaçlar. Bizim onlardan farkımız aklımız, irademizdir. Lütfen siz de bu iradeyi, sorumluluğu alın ve sokak hayvanlarını yalnız bırakmayın." diye konuştu.

Berke Duman da son zamanlarda hayvanlara yapılanları kınadıklarını belirterek, vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi.

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