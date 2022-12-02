Kars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyor

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KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesindeki çiftçiler, patates söküm mesaisine devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı yöredeki çiftçiler, kar yağmadan tarlalarındaki ürünü toplamak için yoğun çalışıyor.

Geçimini çiftçilikle sağlayan Demirkent köylüleri, sabah erken saatlerde traktör desteğinde patates söküm mesaisine başlıyor.

Çuvallara doldurulan patatesler, daha sonra römorklara yüklenerek satış yapılacak noktalara götürülüyor.

Patates üreticisi Burhan Polat, AA muhabirine, geçimlerinin büyük kısmını çiftçilik ile sağladıklarını söyledi.

Bu yılki verimden memnun olduğunu ifade eden Polat, "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Geçen yıl eski tohumla ektik, o yüzden verimimiz normaldi. Bu yıl ise tohumu yeniledik. Verimimiz iyi. Bir yerden söküyoruz, bir yerden de satmaya başladık." dedi.

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