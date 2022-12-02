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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyor

AA

Kars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyor

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesindeki çiftçiler, patates söküm mesaisine devam ediyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı yöredeki çiftçiler, kar yağmadan tarlalarındaki ürünü toplamak için yoğun çalışıyor.

Geçimini çiftçilikle sağlayan Demirkent köylüleri, sabah erken saatlerde traktör desteğinde patates söküm mesaisine başlıyor.

Çuvallara doldurulan patatesler, daha sonra römorklara yüklenerek satış yapılacak noktalara götürülüyor.

Patates üreticisi Burhan Polat, AA muhabirine, geçimlerinin büyük kısmını çiftçilik ile sağladıklarını söyledi.

Bu yılki verimden memnun olduğunu ifade eden Polat, "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Geçen yıl eski tohumla ektik, o yüzden verimimiz normaldi. Bu yıl ise tohumu yeniledik. Verimimiz iyi. Bir yerden söküyoruz, bir yerden de satmaya başladık." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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