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Kars, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

AA

Kars, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

KARS (AA) - Kars, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars'ta Halk Eğitim Merkezi'ndeki programda, engellilerin tiyatro gösterisi, şiir okuması ve şarkı söylemesinin ardından resim sergisi açılışı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, devletlerin gelişmişlik düzeyinin insana verdikleri değerle ölçüldüğünü söyledi.

Engellilerin yaşam koşullarına yönelik yapılması gerekenlere değinen Öksüz, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdam imkanlarına ulaşmaları, yaşamsal olanaklarının kolaylaştırılması, tedavileri, rehabilitasyon süreçleri, barınma ihtiyaçları gibi çok doğal, medeni, insani ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, sosyal devletlerin en önemli görevleridir. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir."

- Tunceli

Tunceli’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından özel öğrenciler şiirler okudu, gösteri sundu.

Etkinliğe, Vali Mehmet Ali Özkan ile eşi Arzu Özkan, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

-Erzincan

Erzincan'da da "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent ile protokol üyeleri, engellilerle farkındalık oluşturmak amacıyla Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünden Dörtyol Kavşağı'na kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Engellilerin koro, halk oyunları gösterileri ve şiir okuması sonrası gökyüzüne balon bırakıldı.

Etkinlikte, huzurevinde kalan yaşlılar da bocce oyunu sergiledi.

- Iğdır

Iğdır'da ise 11 engelli genç, temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığında temsili olarak temel askerlik eğitimi alan zihinsel ve bedensel engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Asker kıyafeti giyen engelliler, temsili terhis belgesi aldı.

Engellilerden Muhammet Çakır, engellilerin toplumun bir gerçeği olduğunu belirterek, "Bu gerçeği Jandarma Genel Komutanlığı gördü ve yıllardır içimizde uhde olan askerlik görevini yapma şansını bizlere verdi. Bir gün de olsa böylesi kutsal bir görevi yapmanın mutluğunu yaşıyoruz. Bugün şerefli Türk askeri olma heyecanını, onurunu yaşıyoruz. Bu mutluğu bizlere yaşatan komutanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

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