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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta kapalı kapılar ardında engelli çocuk kalmıyor

AA

Kars'ta kapalı kapılar ardında engelli çocuk kalmıyor

KARS (AA) - Kars'ta, günlerinin büyük bölümünü evde geçiren 7 yaş ve üzeri otizmli, down sendromlu ve mental rahatsızlığı olan özel çocuklar, "Kapalı kapılar ardında engelli çocuk kalmasın" sloganıyla başlatılan projeyle spor yapıyor ve sosyalleşiyor.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde, yaklaşık 6 aydır haftada 3 gün aileleri eşliğinde Sarıkamış Gençlik Merkezine getirilen çocuklara eğitmenler eşliğinde basketbol, voleybol, masa tenisi ve tekerlekli paten gibi sportif faaliyetler yaptırılıyor.

Projeyle hem spor yapan hem de sosyalleşme adına önemli bir fırsat yakalayan özel çocuklar gönüllerince eğleniyor.

Gençlik Merkezinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hünerlerini sergileyen sporcular tekerlekli paten yarışmasıyla keyifli anlar yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, AA muhabirine, özel sporcular için çeşitli branşlarda faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Çocuklara özel bir yarışma düzenlediklerini belirten Koçak, "Amacımız bu çocuklarımızın engelini sporla aşmak ve ailelerine destek olmak. İnanıyorum ki bu çocuklarımız uluslararası yarışmalarda da başarılı olacak." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Avrupa ve Türkiye Kayak Teknik Kurul Başkanı Erol Karabulut da yaklaşık 6 aydır yapılan çalışmalar sonucunda çocukların sosyalleştiğini ve sporda önemli derecede yol aldıklarını belirtti.

Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım ise çocukları sporla buluşturduklarını bildirerek, "Çalışmamızın amacı çocuklarımızın kendi ayakların üzerine durmalarını öz gelişimlerini sağlamalarını ve bazı ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamalarını sağlamak." diye konuştu.

Özel çocuk annesi Sonnur Cengiz de çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını anlatarak, ”Çok güzel bir çalışma. Oğlum enerjisini atıyor. En azından geleceği için bir umudumuz var. Kayakçı olabilir ya da spor öğretmeni olma imkanı var. Bu etkinlik sporu sevdirdi." ifadelerini kullandı.

Sporcu Nusret Doğukan Toptaş, bütün engelleri sporla aşarak devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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