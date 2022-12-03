Kars'ta kadınların ürettikleri erişteler kış sofralarına lezzet katıyor

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KARS (AA) - Kars'ta, kadınların kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "erişte kesimi" mesaisi devam ediyor.

Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği iller arasında olan kentte, köylüler mevsimi rahat geçirebilmek amacıyla yakacak ve yiyecek depolamak için hummalı çalışmalar yürütüyor.

Akyaka ilçesinde akşam bir araya gelen kadınlar, ürettikleri unları imece usulü yoğuruyor. Sonrasında dinlendirilen hamur, sabah makineyle tel tel ayrılarak ipe serilip güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

Kuruma işleminin ardından özel fırınlarda kızartılan ve yeniden dinlendirilip soğutulduktan sonra bidonlara konularak hazır hale getirilen erişteler kış sofralarına lezzet katıyor.

Erişte kesen kadınlardan Latife Karaoğul, AA muhabirine, köylerde vatandaşların kış hazırlıklarını imece usulü yaptığını söyledi.

Eriştenin yöresel ürünler arasında yer aldığını ve ilgi gördüğünü anlatan Karaoğul, "Geceden hamuru yapıyoruz, sabah kalkıp hamuru kündeliyoruz. Arkadaşlarımızla, komşularımızla yardımlaşıp makinayla çekilen erişteleri ipe serip güneşte kurutup sonra da fırına gönderiyoruz. Fırında kızardıktan sonra kışın haşlayıp üstüne yoğurt döküp tereyağında kavrulmuş soğanla birlikte yiyoruz." ifadesini kullandı.

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