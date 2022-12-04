Kars'ta 20 hektarlık alanda oluşturulan "bal ormanı" arıcıların yüzünü güldürecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta 20 hektarlık alanda oluşturulan "bal ormanı" arıcıların yüzünü güldürecek

AA

Kars'ta 20 hektarlık alanda oluşturulan "bal ormanı" arıcıların yüzünü güldürecek

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 20 hektarlık alanda oluşturulan "Aras Nehri Bal Üretim Ormanı Projesi" kentin bal üretimine katkı sağlayacak.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Karakurt Orman İşletme Şefliği tarafından Mescitli köyü yakınındaki Sürmeli Güney Tepesi mevkisinde bal ormanı oluşturuldu.

Yaklaşık 20 hektar alana 9 bin akasya, 2 bin leylak, bin lavanta olmak üzere 12 bin fidan dikildi. Bölgeye 5 bin zerdali, badem ve akasya tohumu ekildi. Orman alanı da dikenli tel çit ihata ile koruma altına alındı.

- "Müthiş bir orman hazırlamışlar"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, yapılan bal ormanının Sarıkamış'ın doğasına zenginlik kattığını söyledi.

Balıyla ünlü bölgede arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığını belirten Gök, "Bölgemizde floramız oldukça zengin, buralarda olmayan çiçek çeşitleriyle müthiş bir orman hazırlamışlar. Çalışmalarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımıza, işletme müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Arıcılarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Bal üreticisi Serhat Yıldız da Sarıkamış'a yapılan bal ormanının arıcılar için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Biz bal üretip satıyoruz, bu orman bizim için çok önemli. Gelecek yıllarda inşallah daha çok verim alır, daha çok bal satarız." ifadesini kullandı.

Şarküteri sahibi Furkan Turut ise Mescitli bölgesinde oluşturulan bal ormanı ile kaliteli ve verimli bal alınacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta kadınların ürettikleri erişteler kış sofralarına lezzet katıyor
YEREL HABERLER Kars'ta kadınların ürettikleri erişteler kış ...
Kars'ta kapalı kapılar ardında engelli çocuk kalmıyor
YEREL HABERLER Kars'ta kapalı kapılar ardında engelli çocuk kalmıyor
Kars, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği
YEREL HABERLER Kars, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de "3 Aralık Dünya ...
Kars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyor
YEREL HABERLER Kars'ta çiftçilerin patates hasadı devam ediyor
Kars'ta 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kars'ta 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.