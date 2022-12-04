Kars'ta 20 hektarlık alanda oluşturulan "bal ormanı" arıcıların yüzünü güldürecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 20 hektarlık alanda oluşturulan "Aras Nehri Bal Üretim Ormanı Projesi" kentin bal üretimine katkı sağlayacak.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Karakurt Orman İşletme Şefliği tarafından Mescitli köyü yakınındaki Sürmeli Güney Tepesi mevkisinde bal ormanı oluşturuldu.

Yaklaşık 20 hektar alana 9 bin akasya, 2 bin leylak, bin lavanta olmak üzere 12 bin fidan dikildi. Bölgeye 5 bin zerdali, badem ve akasya tohumu ekildi. Orman alanı da dikenli tel çit ihata ile koruma altına alındı.

- "Müthiş bir orman hazırlamışlar"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, yapılan bal ormanının Sarıkamış'ın doğasına zenginlik kattığını söyledi.

Balıyla ünlü bölgede arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığını belirten Gök, "Bölgemizde floramız oldukça zengin, buralarda olmayan çiçek çeşitleriyle müthiş bir orman hazırlamışlar. Çalışmalarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımıza, işletme müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Arıcılarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Bal üreticisi Serhat Yıldız da Sarıkamış'a yapılan bal ormanının arıcılar için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Biz bal üretip satıyoruz, bu orman bizim için çok önemli. Gelecek yıllarda inşallah daha çok verim alır, daha çok bal satarız." ifadesini kullandı.

Şarküteri sahibi Furkan Turut ise Mescitli bölgesinde oluşturulan bal ormanı ile kaliteli ve verimli bal alınacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.