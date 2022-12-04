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Öğrenciler ve dağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı zirvesinde şehitleri andı

AA

Öğrenciler ve dağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı zirvesinde şehitleri andı

KARS (AA) - Kars'ın 1853-1856 yıllarında, Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan Büyük Yahni Dağı'na çıkan üniversite öğrencileri ve dağcılar, zirvede Türk bayrağı açıp şehitleri andı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilciliğince hazırlanan Milli Mücadele Şehitlerini Anma Etkinliği kapsamında Kars, Ardahan ve Iğdır'dan dağcılar ve üniversite öğrencileri, Kars Valiliği önünde bir araya geldi.

Burada otobüslerle Kars-Ani Ören Yeri yolu üzerinde bulunan Büyük Yahni Dağı yakınlarına gelen 350 kişilik grup, şehitleri anmak için ellerindeki Türk bayraklarıyla 2 bin 254 rakımlı dağın zirvesine doğru tırmanışa geçti.

Uzun bir tırmanışın ardından katılımcılar, 1853-1856 yıllarında Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan bölgedeki sığınakları ziyaret etti. Katılımcılar, zirvede okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla şehitleri andı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, etkinlik kapsamında ilk olarak geçen hafta Ağadeve Dağı'na tırmandıklarını belirterek, bu hafta ise Büyük Yahni Dağı'nda zirve yaptıklarını ve şehitleri andıklarını söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilcisi Alpay Korkmaz da Anadolu erenlerinden Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin, Hicri 429 tarihinde, Büyük Yahni Dağı'nda Bizanslılar ile savaşırken şehit olduğunu ifade etti.

Korkmaz, Milli Mücadele Şehitlerini Anma Etkinliği kapsamında 350 kişiyle 2 bin 254 rakımdaki Yahni Dağı'nda zirve yaparak şehitleri Kur'an-ı Kerim ve dualarla andıklarını sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında Türk Kızılay ve Aras EDAŞ'ın desteğiyle katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

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