Kars'ta engelli öğrencilere oyuncak hediye edildi

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KARS (AA) - Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından engelli öğrencilere oyuncak dağıtıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün toplum yararına çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve "Bir Oyuncak da Sen Ver" platformu işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Sevgi varsa engel yoktur" sloganıyla gerçekleştirilen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, 75. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Katılımcılar, bir süre sohbet ettiği öğrencilere oyuncak hediye etti.

Engelli öğrenciler, oyuncaklarına kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Başsavcı Amanvermez, etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, okulda görev yapan öğretmenlerin öğrencileri büyük emeklerle yetiştirdiğini belirtti.

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