Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KARS (AA) - Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, vefatının 19. yılında Kars'ta anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen anma programında, Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu, Aliyev'in hayatının anlatıldığı sunumlar yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, Aliyev'i 19. vefat yıl dönümünde rahmetle andıklarını söyledi.

Aliyev'in Türk Dünyası ve Türkiye ile kurduğu iyi dostluk ilişkileri sayesinde hem Türk dünyasının hem de yakın tarihin önemli devlet adamı ve liderlerinden olduğunu ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Hemen her konuşmasında Türk ve Azerbaycanlı olmaktan gurur duyduğunu haykıran merhum Haydar Aliyev, bugünkü Azerbaycan'ın oluşmasında ve Türk dilini, zengin kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için büyük mücadele vermiştir. Onun milleti adına almış olduğu kararlar sayesinde Azerbaycan, büyük atılımlar yaparak adeta sil baştan bir devlet haline gelmiş ve bugünkü konumuna erişmiştir."

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise liderlerini rahmetle andıklarını belirterek, "Haydar Aliyev hakkında yıllardır konuşulur. Tarihçi araştırmacılar ve siyaset adamları araştırarak Haydar Aliyev'in yaptığı işleri ve hayatını sonuna kadar bitirememişler. Haydar Aliyev, öyle büyük bir şahsiyetti. Aldığı eğitimlerle ve göreve başladığı ilk günden itibaren Azerbaycan'a, milletine ve halkına milli düşüncelerle hizmet etmeyi kendisine borç bilmişti." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kop ve Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycanlı Fidan Babayeva'nın da konuşma yaptığı program, Haydar Aliyev'in hayatını anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.