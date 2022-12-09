Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Kars ve Ardahan'da protesto edildi

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KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterildi.

Kars Genç İHH Başkanı Muharrem Onur İbrahimoğlu Genç, Fethiye Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri adına yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olduğunu söyledi.

Genç, 2016'dan bu yana 1 ila 3 milyon Uygur halkının toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldığını belirterek, "Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

- Ardahan

Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Akın Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 3 milyon Uygur halkının 2016'dan bu yana toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldığına işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Bugün ise soykırımla beslenen Çin lideri Şi Cinping, 'sıfır Kovid' politikası adı altında birçok insanı evlere kilitleyerek ölüme terk etti. Çin'in Kovid-19 zulmü Doğu Türkistanlıları da vurdu. Yaklaşık dört aydır evlerinde kilitli kalan Uygur Türkleri, açlıkla yaşam mücadelesi verirken bu kez 24 Kasım günü gece yarısı ölümlere sebep olan yangının tam ortasında, arasında kaldı. Elektrikten kaynaklı meydana gelen yangında 21 katlı bir apartmanın beş katı yandı. Dört saat süren yangına, Çinli itfaiye ekipleri çok geç müdahalede bulundu."

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