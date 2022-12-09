Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Kars ve Ardahan'da protesto edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Kars ve Ardahan'da protesto edildi

AA

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Kars ve Ardahan'da protesto edildi

KARS (AA) - Kars ve Ardahan'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterildi.

Kars Genç İHH Başkanı Muharrem Onur İbrahimoğlu Genç, Fethiye Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri adına yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olduğunu söyledi.

Genç, 2016'dan bu yana 1 ila 3 milyon Uygur halkının toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldığını belirterek, "Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

- Ardahan

Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Akın Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 3 milyon Uygur halkının 2016'dan bu yana toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldığına işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"İşçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Bugün ise soykırımla beslenen Çin lideri Şi Cinping, 'sıfır Kovid' politikası adı altında birçok insanı evlere kilitleyerek ölüme terk etti. Çin'in Kovid-19 zulmü Doğu Türkistanlıları da vurdu. Yaklaşık dört aydır evlerinde kilitli kalan Uygur Türkleri, açlıkla yaşam mücadelesi verirken bu kez 24 Kasım günü gece yarısı ölümlere sebep olan yangının tam ortasında, arasında kaldı. Elektrikten kaynaklı meydana gelen yangında 21 katlı bir apartmanın beş katı yandı. Dört saat süren yangına, Çinli itfaiye ekipleri çok geç müdahalede bulundu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haydar Aliyev vefatının 19. yılında Kars'ta anıldı
YEREL HABERLER Haydar Aliyev vefatının 19. yılında Kars'ta anıldı
Snowboard tutkunları kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de kayak yaptı
YEREL HABERLER Snowboard tutkunları kar kalınlığının 20 santimetreye ...
(Görüntülü) KARS&#039;TA PALYAÇOLU MATEMATİK ŞENLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS'TA PALYAÇOLU MATEMATİK ŞENLİĞİ
(Görüntülü) KARS&#039;TA &#039;TORBACI&#039; OPERASYONUNA 4 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS'TA 'TORBACI' ...
Kars´taki 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kars´taki 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama
Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 ...
Kars'ta yolda 2 bin 700 lira bulan kadın, parayı sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Kars'ta yolda 2 bin 700 lira bulan kadın, parayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.