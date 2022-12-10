Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle donmaya başladı

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KARS (AA) - Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.



Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bölgenin sıcaklığın en düşük seyreden illerinden olan Kars'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün kenar kısımları dondu.

Gölün donmayan bölümlerinde ördek ve sakarmeke kuşları yiyecek aradı.



Gölde atlı kızakçılık yapan Ertan Daşdemir, AA muhabirine, gölün tamamen donmasına sayılı günler kaldığını belirterek, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 14-15 dereceye düştüğünde gölün büyük bölümü buz tutuyor. Şu anda gölümüzün sazlık kenarlarında buzlanma oldu. Hava sıcaklığı düştüğünde ise tamamen donacak ve vatandaşları atlı kızaklarla gölün üzerinde gezdireceğiz." dedi.





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