DP Genel Başkanı Uysal, Kars'ta partisinin il binası açılışında konuştu:

KARS (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, altılı masada aday meselesinin bundan sonraki toplantılarda daha somut şekilde konuşulabileceğini söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Uysal, Demokrat Parti İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türkiye'nin eşikten döndüğünü ifade ederek, "Bugün de geldiğimiz bu tarihi eşikte, tarımdan başlayarak yeniden bu ülkeyi kendi insanına refah, huzur üretecek, tüm coğrafyamızda istikrarın kaynağı olacak bir Türkiye'yi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Altılı masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partilerin tek bir derdi var; herkesin hukukunu teminat altına alacak, eşit fırsatlara sahip olacağı bir Türkiye'yi ortaya çıkartmak." diye konuştu.

Siyasetin zamanlaması olduğunu dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Zamanlama geldiğinde sadece aday değil, pek çok karara bağlanması gereken siyasi karar var. Muhalefetin aday sıkıntısı ve aday sayısında bir sıkıntısı yok. Şu ana kadar ortak değerlendirmelerimiz çerçevesinde nitelikleriyle ilgili genel değerlendirmeler yaptık. Nitelikli temsiliyet üretmek adına bir çabamız var. Aday meselesi de önümüzdeki toplantılardan başlayarak, muhtemeldir ki daha somut şekilde konuşulacaktır. Artık bu değerlendirmeleri yapacağız."

Konuşmanın ardından Uysal, partililerle görüştü.



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