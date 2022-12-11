Kars'ta karla kaplı köyler ile menderesler havadan görüntülendi

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KARS (AA) - Kars'ta son günlerde etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen köyler ve menderesler dron ile görüntülendi.

Bölgede aralıklarla yağan kar, Kars'ın özellikle yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Bazı köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede bazı akarsular dondu, vadiler ve ovalar karla kaplandı.

Büyük ve Küçük Boğatepe köyleri arasında beyaz örtüyle bütünleşen menderesler, sisle beraber seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Köylerde etkili olan soğuk havayla ağaçlar da kırağı tuttu.

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