DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Kars İl Kongresi'nde konuştu:

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KARS (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu büyük ülkenin insanlarıyız. İstiyoruz ki insanımıza huzur içerisinde, alnı açık başı dik bir şekilde, refah içerisinde yaşayabileceği bir Türkiye iklimi ortaya çıkartalım." dedi.

Uysal, partisinin Merkez Mahallesi Kazım Karabekir İşhanı'nda düzenlenen Kars İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentin hem tarihi kimliği hem de sınırda sahip olduğu avantajları ile önemli bir yer olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı noktalarına ziyaretler yaparak partililerle bir araya geldiklerini anlatan Uysal, "Bu büyük ülkenin insanlarıyız. İstiyoruz ki insanımıza huzur içerisinde, alnı açık başı dik bir şekilde, refah içerisinde yaşayabileceği bir Türkiye iklimi ortaya çıkartalım." ifadelerini kullandı.

Altılı masayla bir araya gelip ortak bir iradeyle hareket ettiklerini dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Bizler, 76 yıllık çizgimizle beraber her daim millet demiş, yönünü millete dönmüş ve milletimizin ıstırapları her daim bizim yol göstericimiz olmuş bir hareketiz. Bugün de bu asil milletin sahip olduğu hasletleri, imkanları, potansiyeli azami noktaya çıkarmak için siyaset eliyle bir vazife yapıyoruz. Siyaset yapanların vazifesi sadece bugüne dair değildir. Yarının imkanlarını bugünden kullandığımız için gelecek nesillere de karşı sorumluluğumuz vardır."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Hüseyin Polat, DP Kars İl Başkanlığına seçildi.

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