Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi

AA

Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'taki Ani Ören Yeri'ni bir yılda yaklaşık 15 bin kişi elektrikli faytonla gezme imkanı buldu.

Arpaçay Nehri'nin iki derin dar boğazının ortasında yer alan, tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılıyor.

Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulu Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

Geniş bir alana yayılan "Medeniyetler Beşiği"nin tamamını zamanları yetmediği için gezemeyen turistlerin ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için geçen yıl aralık ayında elektrikli fayton hizmeti verilmeye başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında bir firma tarafından bölgede iki elektrikli faytonla verilen hizmetten ücret karşılığında bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişi faydalandı.

- Tarihe nostaljik yolculuk

Yerli ve yabancı turistler, yürüyerek 2 saat süren Ani ziyaretini, elektrikli faytonla tarihe nostaljik bir yolculukla yarım saatte tamamlıyor.

Ani Ören Yeri'ni 11 ayda yaklaşık 150 bin turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Fayton hizmeti veren firmanın yetkilisi Fatih Beytorun, AA muhabirine, elektrikli faytonları geçen yıl hizmete aldıklarını ve tahminlerinden fazla talep geldiğini söyledi.

Ani'deki elektrikli fayton seferlerinin yoğun geçtiğini ifade eden Beytorun, şöyle konuştu:

"Talep aşırı fazla, gelen turistler oldukça memnun. İlerleyen zamanlarda Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlayacak. Ondan sonra da buralar daha da yoğun olacak. Özellikle de elektrikli fayton için gelenler var çünkü 'ben Ani'ye çok geldim ama bu sefer sadece elektrikli faytona binip nostaljik bir gezi yapmak için geliyorum' diyenler de oldu. Bir yılda yaklaşık 15 bin turiste hizmet verdik."

- "Faytonlar sayesinde kısa sürede dolaştık"

Bursa'dan gelen Seda Albayrak ise Ani Ören Yeri'ne ilk defa geldiğini belirterek, "Bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum fakat faytonlar sayesinde çok kısa sürede dolaştık. Güzel bir gezi yaparak burayı görme fırsatı yakaladık." dedi.

Ardahan'dan gelen Büşra Aras da daha önce de Ani Ören Yeri'ne geldiğini ancak zamanı yetmediği için her yeri gezme fırsatı bulamadığını kaydetti.

Ani'yi elektrikli faytonla gezmek için tekrar geldiğini ifade eden Aras, "Fayton sayesinde yeniden gezdim. Bu defa görmediğim yerleri de görmüş oldum. Harika bir gün geçirdim. Böyle tarihi bir alanda nostaljik bir yolculuk yapmak aşırı keyifli. İnsanların da buna ilgi gösterdiğini gördüm." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kars Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
(Görüntülü) DP LİDERİ UYSAL: GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DP LİDERİ UYSAL: GELECEK NESİLLERE KARŞI ...
DP Lideri Uysal: Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var
YEREL HABERLER DP Lideri Uysal: Gelecek nesillere karşı ...
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Kars İl Kongresi'nde konuştu:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Kars İl ...
Çıldır Gölü'nün donmasını bekleyen atlı kızakçılar, karlı arazilere çıktı
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nün donmasını bekleyen atlı kızakçılar, ...
Kars'ta karla kaplı köyler ile menderesler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kars'ta karla kaplı köyler ile menderesler havadan ...
DP Genel Başkanı Uysal, Kars'ta partisinin il binası açılışında konuştu:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Uysal, Kars'ta partisinin il binası ...
Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle donmaya başladı
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle donmaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.