Kars'ta inşaattan kombi ve elektrik malzemeleri çalındı

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KARS (AA) - Kars'ta inşaattan kombi ve elektrik malzemeleri çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstasyon Mahallesi İsmail Aytemiz Caddesi'nde Kerim Kençtemur'a ait yapımı devam eden binadan 8 kombi, su saati ve elektrik malzemeleri çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binada inceleme yaptı. Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kençtemur, AA muhabirine, hırsızlık olayını inşaat işçilerinin fark ettiğini belirterek, "Kombiler, elektrik malzemesi, su vanaları gibi malzemelerin çalındığını belirledik. 2 dairenin kapısı kilitli orayı zorlamışlar ama açamamışlar. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum." dedi.

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