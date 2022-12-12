Kars'ta şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

KARS (AA) - Kars'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ercan Geygen idaresindeki 27 AKP 540 plakalı hafif ticari araç, Kars-Digor kara yolunda buzlanma ve sis nedeniyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki İdris Özer ve Mehmet Kandemir yaralandı. Sürücü Geygen, sıkıştığı yerden ekiplerce kurtarıldı.
Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.