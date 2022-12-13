Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Selim-Göle kara yolu, 7-15'inci kilometreleri arasındaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların geçişine kapatıldı.

Öte yandan Kars-Göle ve Kars-Digor kara yolunda da kar ve sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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