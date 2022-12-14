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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla karşılandı

AA

"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla karşılandı

KARS (AA) - Sezonun ilk seferine başlayan "Turistik Doğu Ekspresi", yaklaşık 30 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 15.55'te Kars'a gelmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 25 saatlik yolcuğun ardından 17.30'da Erzurum Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından 20.30'da Kars'a hareket etti.

Saat 00.15'te Kars Tren Garı'na ulaşan trendeki yolcular Kafkas Halk Oyunları gösterisi ve Karslı aşıklar tarafından sazlı sözlü karşılandı. Halk oyunları gösterisini izleyen yolcular keyifli anlar yaşadı.

Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, gazetecilere, Turistik Doğu Ekspresi büyük bir heyecanla karşıladıklarını söyledi.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer de trenin bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirterek, "İnşallah bu heyecanımız, coşkumuz sezon sonuna kadar devam edecektir." dedi.

Yolculardan Filiz Başaran ise unutulmaz bir yolculuk yaşadıklarını ifade ederek, "Çok güzel geçti, her yer çok güzel Kars'taki Ani Ören Yeri, peyniriyle ünlü Boğatepe köyünü gezeceğiz. Kars kazı ve kaşarını tatma fırsatı bulacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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