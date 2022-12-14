"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı

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KARS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi Kars yönünden ilk seferine uğurlandı.

Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 29 Mayıs 2019'da hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi ilgi görüyor.

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.

Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars'tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. Ekspres Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saatte, Kars-Ankara parkuru 30 saatte tamamlanıyor.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Tur rehberi Oğuz İnan, yıllardır Kars'a geldiklerini ifade ederek, "Doğu Ekspresi turizm açısından Kars'a hareketlilik kattı. Bunu yanına konulan Turistik Doğu Ekspresi de yataklı vagon ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Hem misafirlerimiz hem biz hem de Kars'a gelen turistler bundan çok memnun, şimdi rahat rahat gideceğiz, Erzincan ve Sivas'ı görme şansımız olacak tren yolculuğunun keyfini yaşayacağız." dedi.

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