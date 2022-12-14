"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı

AA

"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'tan ilk seferine uğurlandı

KARS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi Kars yönünden ilk seferine uğurlandı.

Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 29 Mayıs 2019'da hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi ilgi görüyor.

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.

Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars'tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. Ekspres Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saatte, Kars-Ankara parkuru 30 saatte tamamlanıyor.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Tur rehberi Oğuz İnan, yıllardır Kars'a geldiklerini ifade ederek, "Doğu Ekspresi turizm açısından Kars'a hareketlilik kattı. Bunu yanına konulan Turistik Doğu Ekspresi de yataklı vagon ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Hem misafirlerimiz hem biz hem de Kars'a gelen turistler bundan çok memnun, şimdi rahat rahat gideceğiz, Erzincan ve Sivas'ı görme şansımız olacak tren yolculuğunun keyfini yaşayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KARS-TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SON DURAĞI KARS?TA COŞKUYLA KARŞILANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS-TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SON DURAĞI ...
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SON DURAĞI KARS´TA COŞKUYLA KARŞILANDI
YEREL HABERLER TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SON DURAĞI KARS´TA COŞKUYLA ...
Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars´ta coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars´ta coşkuyla ...
"Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla karşılandı
Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma ...
Kars'ta bahçe duvarına çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kars'ta bahçe duvarına çarpan minibüsteki 2 kişi ...
Kars ile Erzurum'da tırlar kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı
YEREL HABERLER Kars ile Erzurum'da tırlar kar ve buzlanma nedeniyle ...
(Görüntülü) KARS&#039;TA TIR&#039;LAR BUZ TUTAN YOLDA KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS'TA TIR'LAR BUZ TUTAN YOLDA ...
Kars'ta TIR'lar, buzlanma nedeniyle yolda kaldı
YEREL HABERLER Kars'ta TIR'lar, buzlanma nedeniyle yolda kaldı
Kars'ta şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kars'ta şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı
Kars-Göle kara yolunda tırlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Kars-Göle kara yolunda tırlar yolda kaldı
(Görüntülü) KARS VE ARDAHAN&#039;DA KAR ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARS VE ARDAHAN'DA KAR ETKİLİ OLDU
Kars'ta yoğun kar sürücüleri zorlarken öğrencilere oyun oluyor
YEREL HABERLER Kars'ta yoğun kar sürücüleri zorlarken öğrencilere ...
Kars'ta inşaattan kombi ve elektrik malzemeleri çalındı
YEREL HABERLER Kars'ta inşaattan kombi ve elektrik malzemeleri ...
Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda yaklaşık 15 bin kişi gezdi
YEREL HABERLER Ani Ören Yeri'ni elektrikli faytonla bir yılda ...
Kars Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kars Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.