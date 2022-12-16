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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta 10 bin 255 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

AA

Kars'ta 10 bin 255 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

KARS (AA) - Kars'ta Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla okul öncesi, taşımalı ve özel eğitim kapsamındakiler ile pansiyonlarda kalan 10 bin 255 öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Pansiyon yemekhanelerinde titiz ve hijyenik ortamlarda yapılan yemekler, veli, öğretmen ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda aylık menü şeklinde hazırlanıyor.

Yemekler, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyenler eşliğinde kalorileri hesaplanarak pişiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, merkeze bağlı Başgedikler 60.Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda verilen yemek hizmetini denetledi, yemek yediği öğrencilerin taleplerini dinledi.

Acay, AA muhabirine, kent genelinde ücretsiz yemekten faydalanan 10 bin 255 öğrenciye öğlen ve akşam saatlerinde sıcak yemek hazırladıklarını söyledi.

- "Öğrencilerin yaşlarına göre kaloriler ayarlanıyor"

Öğrencilerin yemek çeşidi taleplerini de dikkate aldıklarını anlatan Acay, "Yemeklerin hazırlanmasında, çeşitlerin belirlenmesinde veliler, öğretmen ve öğrencilerin talepleri dikkate alınıp aylık olarak listeler hazırlanıyor. Bu yemek planları hazırlandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğündeki diyetisyenlerin görüşlerini de alıyoruz. Öğrencilerin yaşlarına göre kaloriler ayarlanıyor, hijyenik bir ortamda öğrencilerimiz sıcak yemeklerini yiyorlar." dedi.

Acay, bu imkanları kendilerine sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Öğrencilerden Betül Daştan da en çok mercimek çorbasını sevdiğini belirterek, "Yemekler güzel, burada sıcak sıcak yemekleri yiyince içimiz ısınıyor." ifadesini kullandı.

Salman Çetinkaya ise yemeklerin çok güzel olduğunu anlatarak, et yemeklerini daha çok sevdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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