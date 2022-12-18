Kars'ın yöresel lezzetleri Avrupalı turistlerin de damak tadına hitap edecek

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KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü ile Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, Kars'ın yöresel lezzetlerinin Avrupalı turistlerin de damak tadına hitap etmesi için çalışma yürütüyor.

Turistik Doğu Ekspresinin son durağı olan kent, Cıbıltepe Kayak Merkezi ile de çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak gezintisi, karda cirit ve kayak gibi kış turizm potansiyeliyle rağbet gören kentin yöresel lezzetleri yabancı turistlere göre yeniden uyarlanıyor.

Okulda başlatılan çalışma ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi'nde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenlerden oluşan 30 kişilik ekip, yöreye özgü yemek ve tatlıları İtalyan ve Fransız mutfağıyla harmanlayarak, hasite tatlısı, kaz burger, velute soslu kaz sarması, arabiata soslu hengel başta olmak üzere 15 çeşit yeni menü hazırladı.

Yeni lezzetlerin, turistlere hizmet veren otel ve restoranların mutfağında yer alması amaçlanıyor.

KAÜ Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gastronomi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erol Geçgin, AA muhabirine, yüksekokuldaki mutfakta profesyonel eğitimle güzel çalışmalar sergilediklerini söyledi.

Öğrencilerle özellikle Kars yöresine ait ürünleri Avrupa mutfağı ile sentezlemeye çalıştıklarını ifade eden Geçgin, şöyle konuştu:

"Çalışmamızda hasite tatlısı, hasiteli alfajör kullandık. Özellikle kazın sunumunda bir sıkıntı vardı. Bulgur üstünde sunmaları yöresel olarak güzel ama bunu nasıl daha modernize edebiliriz diye düşündük. Kaz burger, velute soslu kaz sarması inanılmaz lezzetli oldu. Bunun reçetesini restoranlara vereceğiz. İtalyan mutfağında kullanılan rotiyi kazla birleştirerek kaz roti de yaptık."

- Hangel yemeğinin arabiata soslusu yapıldı

Geçgin, turizme hitap eden Kars bölgesinde restoranlardaki menüyü zenginleştirmek istediklerini belirterek, yürüttükleri çalışmayla yemeklere yeni lezzetler kattıklarını anlattı.

Kars yöresine ait Hangel yemeğini modernize edip "arabiata soslu hengel" yaptıklarını dile getiren Geçgin, "Avrupa mutfağıyla sentezleyip yeni menüler çıkarmak istiyoruz. Bu menüleri restoranlara vereceğiz. Daha sonraki amacımız ise unutulmaya yüz tutmuş diğer ürünleri ortaya koymak ve menülere yerleştirmek." dedi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez de üniversitede yapılan bu çalışmaları turizm adına çok önemli bulduklarını vurgulayarak, "Kars bölgemizin geleneksel damak tadını Avrupa mutfağıyla sentezleyip geliştirme çabası içerisindeler. Yakından takip ediyoruz. İnşallah otellerimizin menülerinde, kendi mutfağımızda da bu menüleri uygulayacağız. Gelen yerli yabancı misafirlerimize de servis edeceğiz." diye konuştu.





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