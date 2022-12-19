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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağızman'da "Meyvecilik Paneli" düzenlendi

AA

Kağızman'da "Meyvecilik Paneli" düzenlendi

KARS (AA) - Kağızman ilçesinde "Meyvecilik Paneli" düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen panelde, meyve yetiştiriciliği hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, programda, Kars Orman İşletme Müdürlüğünce 4 bin dekar alana 2021 yılında 220 bin, 2022 yılında 110 bin badem tohumu ekildiğini söyledi.

Ekilen tohumlarda yüzde 70 oranında başarı sağlandığını ifade eden Öksüz, "İklim ve topografya bakımından meyve ve sebzeciliğe uygun olan yeşil Kağızman'ımızda, meyvecilik ve sebzecilik alanında yapılacak yatırımlar ile üretimin artması, pazarlamanın daha kolay ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olabilecektir." dedi.

TBMM Tarım Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise Kağızman'ın Kars'ın meyve ambarı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ata ve dedemizden ne gördüysek onu ekip biçiyor ve böyle tarıma devam ediyorduk. Şimdi ilim ve bilimi kullanarak yüzde 80 tarıma ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da Kağızman ilçesinde yetiştirilen meyvelerin aromasının diğer illere göre daha zengin olduğunu anlattı.

Panele konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Ersin Gülsoy ceviz yetiştiriciliği, Doç. Dr. Mücahit Pehlivan dut yetiştiriciliği, Dr. Tuncay Kaya elma yetiştiriciliği Dr. Berna Doğru Çokran ise kayısı yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi.

Panele, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

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