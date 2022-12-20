Kars'ta iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan H.K. ile iş arkadaşı Burak Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, Burak Y'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan Burak Y, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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