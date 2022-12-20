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Kars'ta "Sesimiz Emniyette-2" ses yarışmasının finali yapıldı

AA

Kars'ta "Sesimiz Emniyette-2" ses yarışmasının finali yapıldı

KARS (AA) - Kars Emniyet Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi'nin (KAÜ) ortaklaşa düzenlediği "Sesimiz Emniyette-2" ses yarışmasının finali sanatçı İzzet Yıldızhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan final etabında 264 kişi arasından ilk 10'a kalan Ali Osman Paslı, Aşkın Amcaoğlu, Ayşegül Kuş, Burak Bahçe, Kadir Özateş, Kadirhan Salduz, Muhammed İkbal Gül, Muharrem Edizhan Büyükcan, Adnan Karahan ve Özgür Barış Boğakan performanslarını sergiledi.

Gecede yarışmacıları, sanatçı İzzet Yıldızhan ile polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula'nın da konuk olarak yer aldığı jüri değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda, Muharrem Edizhan Büyükcan birinciliği elde etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, yarışmayı düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "177 yıldır Türk Polis Teşkilatı ülkemizin, toplumumuzun huzuru, güvenliği, kamu düzeninin sağlanması için gece gündüz demeden, her türlü fedakarlıkta hizmet veriyor. Polis teşkilatımız asayişi, kamu düzenini sağlarken toplumumuzdan aldığı güçle, inançla, güven duygusuyla hareket ediyor." dedi.

Vali Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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