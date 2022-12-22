Kars'ta il protokolü AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KARS (AA) - Kars'ta, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Albay Ayçiçek, haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", sporda Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı karesine oy verdi.



Anadolu Ajansı Kars Bürosu'nu ziyaret eden Çalkın da haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinde aynı fotoğraflara oy kullandı.

Çalkın, dünyanın farklı yerlerinden birbirinden güzel karelerin çekildiğini belirterek, "Kars'tan 3 fotoğrafın da yer alması beni ayrıca mutlu etti. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden kareleri gözlemledim, hepsi birbirinden güzel, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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