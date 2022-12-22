Kars'ta yol kontrolünde durdurulan otomobilden 14 düzensiz göçmen çıktı

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KARS (AA) - Kars'ta yol kontrolünde durdurulan otomobilden yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen çıktı.



İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan incelemede, 3'ü aracın bagajında olan 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.



Jandarma ekipleri insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücüyü de gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

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