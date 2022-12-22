Kışın vazgeçilmez lezzeti kazların kesimi tamamlandı

KARS (AA) - Kars'ta, karın yağmasıyla kesimine başlanılan kazlar sofralara hazır hale getiriliyor.
Kentteki besiciler, yaklaşık 6 aydır ahır, mera ve kümeslerde besledikleri kazları, karın yağmasıyla keserek tuzlayıp kurumaları için evlerinin bahçelerinde hazırladıkları askılara asıyor.
Bir süre bu şekilde bekletilen kazlar, soğutucularda muhafaza ediliyor.
Akyaka ilçesinde kaz besiciliği yapan Hediye Babayiğit, AA muhabirine, Kars'ın en önemli lezzeti kaz etini kış sezonu için hazırlamaya başladıklarını söyledi.
Kaz yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu ifade eden Babayiğit, üşümesinler diye yumurtadan çıkan kazları evde sobanın yanında baktıklarını belirtti.
Onları ekmek ve evlerin damlarında çıkan taze otlarla beslediklerini aktaran Babayiğit, "Kestiğimiz kazları sıcak suya batırıp tüylerini yoluyoruz. İç organlarını çıkardıktan sonra derilerinin üstlerinde kalan ince tüyleri pürmüzle yakıyoruz. İyice temizledikten sonra tuzlayıp sandıklara koyuyoruz. Kurutmak istediğimiz kazları ipe asıp kurutuyoruz, kuruduktan sonra derin dondurucuya koyuyoruz." diye konuştu.