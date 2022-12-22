AK Parti Kars milletvekilleri Arslan ve Kılıç, Sarıkamış'ta incelemelerde bulundu

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KARS (AA) - AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Sarıkamış ilçesinde yapılacak kütüphane yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Arslan, gazetecilere, Sarıkamış'ta kültürel ihtiyaçların giderilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına önemli çalışmaların yürütüldüğünü, yeni kütüphanenin buna sağlayacağını söyledi.

İlkbaharda yeni binanın yükselmeye başlayacağını bildiren Arslan, "Kütüphane binamız bulunduğu konumu ve mimarisiyle Sarıkamış'ın bu bölgesine değer katacak. Bizlere düşen, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ilimizin ve ilçelerimizin ihtiyaçlarını giderecek yeni yatırımları programa aldırmaktır." dedi.

Kılıç ise Sarıkamış'a güzel bir eserin kazandırılacağını ifade ederek, "Kars milletvekilleri olarak, projenin yatırım programına alınması ve gerekli ödeneğin sağlanması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a, Kütüphaneler Genel Müdürü Ali Odabaş'a hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan'da eşlik etti.

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