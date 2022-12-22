Çobanların koyun sürüleriyle zorlu göçü sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KARS (AA) - Kars'ta ilkbaharda sürüleriyle yaylaya çıkan göçerlerin, kar yağışı ve soğuk havanın ardından zorlu dönüş yolculuğu devam ediyor.

İlkbaharda yaylaya çıkan besiciler, hayvanlarını kar yağıncaya kadar buralarda besledi.

Soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla Iğdır'a gitmeye başlayan göçerler, kar yağışı altında yolculuk yapıyor.

Zaman zaman etkili olan soğuk hava ve tipiye aldırış etmeden sürüyle günlerce yürüyen çobanlar, hayvanlarını köylerdeki ağıllarına ulaştırma telaşı yaşıyor.

Kars-Kağızman kara yolu Paslı geçidinde sürü halinde ilerleyen koyunların yolculuğu, renkli görüntülere de sahne oldu.

Çobanlardan Osman Dönmez, AA muhabirine, yayladan Kars'ın Büyükdere köyüne indiklerini buradan da Iğdır'a doğru yola çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 gün daha yaya olarak yol gideceklerini belirten Dönmez, "Zor şartlarda yolculuğumuz devam ediyor. Kar ve tipi oluyor ama mecburuz yapacak bir şeyimiz yok. Maliyet de yüksek olunca böyle yaya gidiyoruz. Karla kaplı arazide tedbirlerimiz alıyoruz. Yanımızda çoban köpekleri var, sıkıntı yaşamıyoruz. Kar, kış demeden gideceğiz." diye konuştu.

Dönmez, ilkbaharda Kars'a geldiklerini, karın yağmasıyla daha sıcak olan Iğdır'a gittiklerini belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.