Arpaçay'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği" toplantısı yapıldı

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KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden başkanlığında İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, muhtarlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

İl Genel Meclis üyeleri Cengiz Çobanoğlu, Nedi Ekinci ve Arpaçay Özel İdare Şefi Ali Çobanoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda, 2022'de Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yaptığı çalışmalar değerlendirildi.



Toplantıda, 2023 yılı yatırım planı, çalışma programı ve bütçe görüşmesi de yapıldı.

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