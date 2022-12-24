Kısmen donan Çıldır Gölü sezonun ilk ziyaretçilerini ağırladı

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KARS (AA) - Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu ve bu sezonki ilk ziyaretçilerini ağırladı.

Kars'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Etkili soğuklardan dolayı Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın yüzeyinin bir bölümü dondu.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkisinde gölün donmasıyla buz kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. 123 kilometrekare alana sahip gölün üzerindeki buza çıkanlar keyifli anlar yaşadı.

Sezonun ilk ziyaretçileri göl üzerinde gezerek fotoğraf çektirdi. Buz tabakası ve yoğunluğunun yeterli seviyeye ulaşmasıyla ziyaretçiler atlı kızak keyfini önümüzdeki günlerde yaşayabilecek.

Ziyaretçilerden Basiret Arkan, buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne Kafkas Halk Oyunu oynayarak çıktı.

Bursa'dan gelen Zehra Değirmenci, AA muhabirine, "Çıldır Gölü'nde buz yok diye çok üzülmüştüm ama gölün donduğunu görünce çok mutlu olduk. İlk kez buz üzerine çıktım ve heyecanlıyım. Ülkemiz çok güzel ve Kars'a ilk defa geliyorum. Buz üzerine çıkmak ayrı bir keyif verdi." dedi.

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