Kars'ta iş yerinde arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı iş yerinde çalışan arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde çalışan iş arkadaşı Burak Y'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İlçede 20 Aralık'ta bir alışveriş merkezinde çalışan H.K. ile iş arkadaşı Burak Y. arasında çıkan tartışma büyümüş, H.K'nin bıçakladığı Burak Y, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.