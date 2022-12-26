Atlı kızaklar Çıldır Gölü'nün kısmen donan yüzeyine çıkmaya başladı

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KARS (AA) - Atlı kızakçılar, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyine çıkmaya başladı.

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü, son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

Gölün, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Burada göl üzerine çıkmaya başlayan atlı kızakçılar, gezinti için buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasını bekliyor.

Bölgeyi ziyaret eden turistler, atlı kızaklara binip hatıra fotoğrafı çektirdi, buz üzerinde yürüyüş yaptı.

Ziyaretçilerden Gülenay Çevikbaş, Çıldır Gölü'nü görünce heyecanlandığını söyledi.

Bölgeye ilk defa geldiğini ifade eden Çevikbaş, "Çok güzelmiş, harika bir yer. Herkese tavsiye ederim. Buzu görünce koşa koşa geldim." dedi.

Atlı kızakçı Ertan Daşdemir de atlı kızakları göle indirdiklerini belirterek, "Sezonu açtık, vatandaşlara göl üzerinde hizmet veriyoruz. Buz, atların koşturulması için çok sağlıklı değil. Şimdi sadece fotoğraf çektiriyoruz. Birkaç güne atları koşturacağız. Talep çok, ilgi fazla. İnşallah bu sezon da ziyaretçileri memnun ederiz." diye konuştu.

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