Kars Çayı soğukların etkisiyle kısmen dondu

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KARS (AA) - Kars Çayı, kent genelinde bir süredir etkili olan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bazı dere, nehir ve çeşmeler dondu, Kars Çayı'nın da bir bölümü kısmen buz tuttu.

Vatandaşlardan İsmail Ayaz, "Son zamanlarda hava iyice soğumaya başladı. Bugünlerde kar yağmasa da Kars Çayı donmaya başladı ve buz tuttu. Bu yıl çok fazla ayaz var. Bundan dolayı da birçok sulak alan dondu." diye konuştu.

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